Destaques do Fluminense sonham com título da Copinha Feminina

O time feminino sub-20 do Fluminense encara o Internacional neste domingo, às 17h, na final da Copinha Feminina. O jogo será disputado no tradicional estádio do Pacaembu, após um longo período fechado para obras.

Após vencer o Santos nas semifinais, as ‘Meninas de Xerém’ sonham com o título que já é referência na categoria masculina. Destaque e recentemente convocada para a Seleção Brasileira, Rayka falou sobre a expectativa para a decisão.

- A Copinha é título mais desejado na base do masculino e já tem uma marca muito forte. A vontade de entrar logo em campo é enorme, principalmente por ter a honra de jogar no Pacaembu. Entraremos para a história se ganharmos o primeiro título após a obra no estádio.

A polivalente Sophia, que está atuando de lateral, espera um grande jogo e elogiou o time colorado. A atleta pediu muita concentração pensando na decisão, mas demonstrou confiança na conquista do inédito título pelo Fluminense.

- Sabemos que temos que ter concentração total desde o início. O Internacional também fez uma bela campanha e tem atletas com futuro promissor. Mas confiamos em nosso trabalho e não faltará energia para levantarmos essa taça! - concluiu.

