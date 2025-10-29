Fluminense encara o Ceará de olho em outro Alvinegro no Brasileirão

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), no Maracanã, para enfrentar o Ceará, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, embora o adversário da noite também vista preto e branco, o pensamento tricolor estará voltado para outro alvinegro: o Botafogo.

Com 44 pontos em 29 jogos, o time comandado por Luis Zubeldía pode alcançar 47 pontos em caso de vitória, igualando o Botafogo, mas superando o rival no número de vitórias (14 a 13) e entrando na zona de classificação para a Libertadores. O Ceará, por sua vez, ocupa o 14º lugar, com 35 pontos, e tenta reagir após perder para o Atlético-MG.

O duelo contra o Ceará acontece em um momento de invencibilidade absoluta do Fluminense em casa desde a chegada de Zubeldía. São quatro vitórias em quatro jogos no Maracanã pelo Brasileirão, todas sem sofrer gols — o melhor desempenho como mandante entre os 20 clubes da Série A no mesmo período.

Fluminense como mandante com Zubeldía

Flu 2 x 0 Botafogo – 25ª rodada

Flu 3 x 0 Atlético-MG – 27ª rodada

Flu 1 x 0 Juventude – 28ª rodada

Flu 1 x 0 Internacional – 30ª rodada

Com essa série, o Flu elevou seu aproveitamento como mandante no campeonato de 63% (com Renato Gaúcho) para 74%, atualmente a 6ª melhor campanha geral em casa.

No recorte desde a estreia do técnico argentino, apenas Bahia, Grêmio e Vasco mantêm desempenho idêntico, com 100% de aproveitamento, mas com menos jogos disputados (três cada, no caso de gaúchos e vascaínos).

