Fluminense recebe Jhon Arias ‘descansado’ após fim da Data Fifa

O Fluminense recebe Jhon Arias "descansado" para o jogo contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, após o fim da Data Fifa. O atleta atuou por apenas 59 minutos pela Colômbia contra o Equador, na última terça-feira (19).

Essa foi a menor minutagem do camisa 21 com sua seleção desde a semifinal da Copa América, onde atuou por apenas 45 minutos. Com isso, o colombiano chega relativamente fresco para ajudar o Tricolor na luta contra o rebaixamento do Brasileirão.

Em 27 partidas disputadas com a Colômbia, Jhon Arias atuou por menos tempo em relação ao duelo contra o Equador em apenas quatro oportunidades, sendo duas vezes no primeiro semestre de 2023.

Por conta da logística, o jogador só desembarca no Rio de Janeiro na madrugada de quinta-feira (21), o que faz com que o atleta seja dúvida para o último treino do Fluminense. No entanto, o meia-atacante tem a oportunidade de descansar e estar apto para iniciar o duelo contra o Fortaleza.

Em outubro, o colombiano defendeu sua seleção no dia 15 e foi relacionado para o confronto diante do Corinthians no dia 17. Na atual Data Fifa, o camisa 21 ganhou um dia a mais de descanso em relação ao período anterior das Eliminatórias.

Importância de Arias para o Fluminense na sequência

Na Data Fifa de setembro, Jhon Arias recebeu alguns dias de folga após os compromissos com a Colômbia por conta do nascimento de sua filha, Zoe. Em outubro, o atleta iniciou o jogo contra o Corinthians no banco de reservas por ter chegado no Rio de Janeiro na madrugada do dia da partida.

No entanto, o colombiano deve ser titular no Fluminense para enfrentar o Fortaleza mesmo que não consiga participar do treinamento desta quinta-feira (21). O duelo é considerado chave na luta contra o rebaixamento, e o camisa 21 é o principal nome do elenco.