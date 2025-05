Fluminense decidirá classificação na Sul-Americana no Maracanã

Os resultados da 4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana colocaram o Fluminense em segundo lugar na classificação do grupo F. Por conta da derrota para o GV San José e da vitória do Once Caldas sobre o Unión Española, o time colombiano é o novo líder do grupo.

Com duas vitórias e um empate, o jogo na Bolívia poderia selar a classificação antecipada do Flu, que passaria a brigar pela primeira colocação. No entanto, o revés desta quinta-feira (8) colocou o clube em uma situação um pouco mais delicada na competição.

Do que precisa o Fluminense para se classificar?

Renato Augusto em campo pelo Fluminense contra o GV San José, pela Sul-Americana (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Restam dois jogos em casa para o Flu encerrar a fase de grupos da Sul-Americana e isso garante ao torcedor certa tranquilidade, já que, no Maracanã, a equipe tem quase quatro anos de invencibilidade em competições continentais, o que se mantém mesmo em atuações abaixo. E essa será uma arma do clube nesta reta final.

O próximo confronto será contra o Unión Española, no dia 14 de maio (quarta-feira). No dia seguinte, o Once Caldas recebe o GV San José. Para não levar a decisão para a última rodada, o Flu precisa vencer e torcer para um tropeço dos colombianos. Em caso de vitória, a definição ficará para a rodada derradeira.

No dia 29 (quinta-feira), os times jogam para confirmar quem passará em primeiro. Em caso de tropeço do Once Caldas, o Flu poderá jogar por um empate. No entanto, o cenário mais provável é que os comandados de Renato Gaúcho precisem da vitória para confirmar a liderança. Lembrando que o segundo colocado tambémse classifica, masterá que passar por um mata-mata para avançar.