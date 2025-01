Fluminense é escalado com quatro novidades para encarar o Volta Redonda

Após o empate na estreia do Campeonato Carioca, o Fluminense está escalado com novidades para encarar o Volta Redonda. Marcão recrutou novas peças da equipe profissional para reforçar o elenco.

Com isso, o Tricolor vai a campo com Vitor Eudes; Guga, Manoel, Ignácio, Freytes; Felipe Andrade, Nonato, Isaque; Riquelme Felipe, João Neto e Paula Baya. Destaque na estreia, o volante Wallace Davi foi para o banco de reservas. Além do jovem de 17 anos, Davi Schuindt, Thiago Henrique e Rafael Monteiro também estão entre os suplentes.

Em caso de vitória, o Fluminense dormirá no G-4 do Campeonato Carioca em busca de uma vaga na semifinal da competição. Em caso de triunfo, o Time de Guerreiros chegaria a quatro pontos e permaneceria atrás apenas do Maricá.

O Tricolor também evita o pior início no estadual desde 2021, onde foi derrotado nas duas primeiras rodadas. Internamente, o clube entende que o Volta Redonda é um dos adversários mais difíceis do estadual, uma vez que a equipe conquistou a Série C em 2024 e disputará a Série B em 2025.