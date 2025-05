O Fluminense definiu os relacionados para enfrentar o GV San José, nesta quinta-feira (8), às 21h30, no Estádio Hernando Siles, em La Paz. Embora não conte com os titulares e Renato Gaúcho, o time comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes terá peças importantes do elenco para a 4ª rodada da Sul-Americana.

Poupando os titulares por conta do desgaste, agravado pela altitude, a equipe que viajou é uma mistura de jogadores da base e reservas. Além destes, o Flu levou atletas "ex-titulares" que estão voltando de lesão para readquirirem ritmo de jogo na Bolívia.

Presenças importantes no Fluminense contra o GV San José

Conforme afirmado por Renato Gaúcho na coletiva depois da vitória sobre o Sport, pelo Brasileirão, Renato Augusto deve receber uma oportunidade na partida. O meia não entra em campo há mais de três meses por conta de uma cirurgia no ombro.

Outras presenças importantes são do lateral-direito, Guga, e esquerdo, Léo Jance, ambos voltando do departamento médico. O veterano teve uma lesão muscular na coxa no jogo contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil, e entrou nos minutos finais do jogo passado pelo Campeonato Brasileiro. Já o garoto, teve um edema ósseo na fíbula e ainda não voltou aos campos após sua estreia no profissional, o empate com o Unión Española, na 3ª rodada da Sul-Americana.

O meia Isaque também é uma novidade relevante para o duelo. Depois de boas aparições pelo Campeonato Carioca, o Moleque de Xerém teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho em um jogo do sub-20 e ficou afastado em tratamento. A última vez que entrou em campo pelo time principal foi no início de fevereiro, contra o Boavista. Também foi relacionado nos jogos seguintes, mas não foi acionado.

Ainda no meio de campo, Hércules viajou para a Bolívia para retomar o ritmo de jogo. Embora tenha sido titular no final de semana contra o Sport, o volante ficou pouco mais de 10 dias afastado por conta de um quadro de conjuntivite.

Fluminense precisa vencer para reocupar a liderança do grupo na Sul-Americana

Com a vitória do Once Caldas sobre o Unión Española, o Flu não é mais o líder do grupo F, estando em segundo com dois pontos a menos que os colombianos. No entanto, as equipes ainda se enfrentam no Maracanã, onde o clube está invicto em competições continentais há quase quatro anos. O confronto está marcado para a última rodada da fase de grupos, em 29 de maio.

De toda forma, uma vitória na Bolívia garante a classificação tricolor, restando a briga para ocupar a ponta. Isso porque os segundos colocados disputam um mata-mata para definir quem avança para as oitavas de final.