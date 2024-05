(Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Rafael Marson • Publicada em 13/05/2024 - 23:51 • São Paulo (SP)

Expulso por xingar Luciano durante o primeiro tempo da partida entre São Paulo e Fluminense, o técnico Fernando Diniz não entendeu o critério aplicado por Anderson Daronco no lance.

- Não vou comentar o que o Luciano falou. Todo mundo sabe no futebol que xingar é do jogo. Todo jogo tem isso. No meio do futebol, é uma linguagem comum. Nunca vi alguém ser expulso por falar palavrão. Foi o que ele falou. Não tem critério. Não estou julgando sobre ele não ter expulsado ninguém do São Paulo, porque não tem que expulsar mesmo por palavrão - disse Diniz durante coletiva.

A ‘treta’ começou quando o zagueiro Manoel sentiu uma lesão na reta final do primeiro tempo e jogou a bola para lateral. Luciano tentou cobrá-lo rápido, sem demonstrar atitude de "fair play". Diniz se revoltou, discutiu e recebeu cartão vermelho.

- Sinceramente, não entendi a expulsão. Para mim, deveria ser amarelo. É algo inédito. Sobre o lance, claramente o Manoel sentiu a coxa e pôs a bola para fora. A coisa que era legal, que está na regra, mas era totalmente não legítima o Luciano cobrar o lateral da forma que ia cobrar - analisou.

Com o cartão vermelho, o técnico Fernando Diniz não poderá comandar o Fluminense na próxima rodada do Brasileirão.

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)