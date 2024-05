Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 22:43 • São Paulo (SP)

Luciano teve forte discussão com Fernando Diniz, durante a vitória do São Paulo sobre o Fluminense nesta segunda-feira (13). De acordo com o meia-atacante, a amizade entre a dupla ficou estremecida.

➡️ As melhores e mais variadas ofertas para o Brasileirão estão no Lance! Betting! Abra já a sua conta!

Luciano e Diniz trabalharam juntos justamente em Fluminense e São Paulo, entre 2019 e 2021. Sobre a discussão ocorrida no Morumbis, o atleta afirmou que tudo começou porque o técnico proferiu xingamentos a ele na beira do gramado.

Luciano e Diniz trabalharam juntos no São Paulo (Foto: Reprodução)

- Diniz veio ali e, na hora que o Manoel saiu, ele me xingou. Do nada. Pedi para ele não me xingar, ele continuou xingando. Falou para mim que a amizade acabou, então para mim acabou. Porque eu jamais xingaria ele. Ele tem que ver que não é meu treinador mais, mas da equipe adversária - disse, em entrevista à "Globo" após a partida.

➡️ Siga o Lance! São Paulo no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Tricolor

Autor do gol da vitória do São Paulo sobre o Fluminense, Arboleda também concedeu entrevista e buscou apaziguar a situação entre Luciano e Diniz, que teriam relação de "pai e filho". O atleta encarou com bom humor e falou mais sobre o caso.

- Quando eu entro no campo não me importo quem é o adversáiro, vou brigar pelos meus companheiros e esse escudo. O que acontece no campo fica no campo. Vou para casa, conversar com minha esposa, ela vai brigar comigo - concluiu.

O QUE ACONTECEU?

O zagueiro Manoel sentiu uma lesão na reta final do primeiro tempo e jogou a bola para lateral. Luciano tentou cobrar rápido, sem demonstrar atitude de "fair play". Diniz se revoltou, discutiu e recebeu cartão vermelho. O jogador foi advertido com amarelo.