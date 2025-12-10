Bicampeão carioca pelo Fluminense morre aos 75 anos

Morreu na madrugada desta quarta-feira (10), em São Paulo, Manfrini, ídolo histórico do Fluminense, aos 75 anos. Nascido no bairro da Mooca, na capital paulista, Antônio Monfrini Neto marcou seu nome no futebol brasileiro especialmente pela passagem vitoriosa que teve pelo Tricolor entre 1973 e 1975. As causas da morte não foram divulgadas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Nota oficial do Fluminense

Em nota, o Fluminense lamentou a morte do ex-jogador e exaltou seus feitos com a camisa tricolor; leia na íntegra:

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Antônio Manfrini Neto, o Manfrini, bicampeão estadual pelo Flu em 1973 e 75. Pelo Tricolor, Manfrini disputou 157 jogos e marcou 62 gols, incluindo dois decisivos em Fla-Flu do Carioca de 1973. Toda a nossa solidariedade aos familiares e amigos.

Manfrini e sua passagem pelo Fluminense

No clube das Laranjeiras, Manfrini disputou 157 partidas e marcou 61 gols, tornando-se protagonista de alguns dos capítulos mais emblemáticos da década de 1970. Foi bicampeão carioca, em 1973 e 1975, além de conquistar a Taça Guanabara.

continua após a publicidade

Entre seus momentos mais lembrados está a atuação épica na final do Carioca de 1973, quando marcou dois gols na vitória por 4 a 2 sobre o Flamengo, em um Maracanã tomado pela chuva e com o gramado encharcado. O desempenho impecável lhe rendeu o apelido de "Gene Kelly", em referência ao astro de "Cantando na Chuva".

Ainda naquele ano, Manfrini voltou a brilhar em outro Fla-Flu histórico ao marcar dois gols — um deles de bicicleta — na virada por 2 a 1. Peça importante na primeira formação da lendária Máquina Tricolor, ele dividiu protagonismo com Rivellino, Paulo Cézar Caju, Gil e outros craques que marcaram época.

continua após a publicidade

Manfrini em ação pelo Fluminense (Foto: Flu-Memória)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial