Fluminense define neste sábado (5) retorno de Ganso

O Fluminense vive a expectativa pelo retorno de Ganso aos campos, o que pode acontecer neste domingo (6), contra o Bragantino. Ainda não há definição sobre o assunto, mas o martelo será batido no treino de sábado, marcado para às 9h30, no CT Carlos Castilho.

Na coletiva de apresentação, Renato Gaúcho falou sobre o camisa 10 e afirmou que pretende conversar com ele para entender como está se sentindo, além de ouvir a recomendação do fisiologista e preparador físico. Todos esses fatores serão levados em conta para definir se o atleta vai à campo.

Ganso volta a treinar com elenco do Fluminense

Nesta semana, o Ganso voltou a treinar com o restante do elenco, se aproximando da recuperação completa. Com isso, é possível que o meia seja relacionado para a partida no Maracanã neste final de semana e, como ponderou Renato na coletiva concedida nesta sexta-feira (4), ele vai avaliar a necessidade da presença do atleta para não precipitar as etapas. Confira a fala do novo treinador do Fluminense sobre o meio-campista:

- Em primeiro lugar, vamos recuperar ele 100%. Um jogador interessante, muito inteligente, acima da média. Indpendente da posição que ele for jogar, é sempre importante ter um jogador desse no grupo e dentro de campo, porque é um líder. Ainda não tive tempo de conversar direito com ele, mas acredito que amanhã eu consiga, no máximo segunda feira, para saber das reais condições dele. Falar com o fisiologista, com o preparador físico, conversar com ele para ver como ele ta se sentindo e a partir daí, dentro do possível, começar a usar ele.

Coletiva de apresentação de Renato Gaúcho (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Relembre o diagnóstico de Ganso

Diagnosticado com uma miocardite nos exames de pré-temporada, o meia está em processo de recuperação e ainda não jogou em 2025. Inicialmente, ficou 30 dias afastado, realizando novo exame ao fim deste prazo, quando então voltou aos treinos. No entanto, a equipe de cardiologistas que acompanha o jogador viu a necessidade de realizar este procedimento que o deixou fora por mais sete dias. Assim, a partir do dia 22 de março, Ganso voltou a treinar, mas fazendo trabalhos específicos de transição.