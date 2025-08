O Fluminense terá mudanças importantes na escalação para enfrentar o Internacional nesta quarta-feira (6), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe encerrou a preparação para a partida nesta terça-feira (5), no CT Carlos Castilho, e tem muitos desfalques, sobretudo na defesa.

Sem Thiago Silva e Ignacio, a tendência é que a dupla de zaga titular seja formada por Manoel e Thiago Freytes. A lateral direita será ocupada por Samuel Xavier, enquanto na esquerda Guga deve seguir sendo improvisado; Renê voltou a treinar com o grupo após se recuperar de lesão no calcanhar esquerdo, mas ainda é dúvida.

No meio-campo, o técnico Renato Gaúcho deve apostar em um trio de volantes para reforçar a intensidade e a marcação, com Ganso no banco de reservas. Hércules e Bernal disputam vaga para completar o setor junto aos prováveis Martinelli e Nonato.

No ataque, Canobbio deve iniciar o jogo por conta das características defensivas. Contudo, Keno não está descartado entre os titulares. Serna e Everaldo completam o trio ofensivo.

O Tricolor também não poderá contar com Riquelme Felipe e Isaque, que estão servindo à Seleção Brasileira sub-20. Por outro lado, o lateral-esquerdo Vagno e o volante Wllace David, ambos de 18 anos, vem treinando com o time profissional.

Escalação do Fluminense

Desta forma, a provável escalação do Fluminense para encarar o Internacional tem: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Guga (Renê); Hércules (Bernal), Martinelli e Nonato; Serna, Canobbio (Keno) e Everaldo.

