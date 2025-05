Com Renato Gaúcho no Rio de Janeiro, quem comandou o time na derrota do Fluminense para o GV San José, nesta quinta-feira (8), foi o auxiliar Alexandre Mendes. Jogando na altitude de mais de 3600 metros acima do nível do mar, em La Paz, o Tricolor perdeu por 1 a 0, pela quarta rodada da Sul-Americana.

Esta foi a segunda vez que Alexandre fica à frente do time na competição. No empate fora de casa com o Unión Española, Renato não viajou para preparar a equipe titular para o clássico que tinham pela frente. Desta vez, a ausência se deu por motivos médicos.

Alexandre Mendes analisa derrota do Fluminense

Depois do jogo, na coletiva, o auxiliar reforçou o fator altitude como principal desafio, mas citou também a "falta de conjunto" do time que entrou em campo. Para poupar as principais peças do elenco, o Flu viajou para a Bolívia apenas com jogadores reservas e alguns da base.

- Sabíamos que íamos encontrar dificuldades, principalmente nos primeiros minutos. Em princípio em relação à altitude, os atletas demoram a se adaptar à velocidade e à maneira de bater na bola. Isso foi falado e tentamos minimizar. Nos primeiros minutos a gente notava uma falta de ação em virtude disso. A partir dos 15, 20 minutos nós conseguimos acertar, eles conseguiram envolver mais adversário, criamos algumas chances, mas não foi suficiente para a gente obter vitória.

Embora tenha tido que lidar com esses obstáculos, o Flu teve momentos em que esteve melhor na partida, tendo até um gol de Bernal anulado por toque de mão. Entretanto, das 16 finalizações, cerca de 10 foram para fora, evidenciando a falta de eficiência do ataque - que precoupa há algumas partidas. Por outro lado, os adversários não perdoaram. Vitor Eudes fez grandes defesas, mas não conseguiu impedir o revés.

- O futebol é assim. Você não concretizar as situações que você cria, em algum momento o adversário pode finalizar e concretizar o gol. Tivemos volume de jogo, aceleração pelos lados, finalização, aproximação dos meias, aproximação dos volantes. Criamos situações de circulação de bola, troca de corredor, mas não foi suficiente para a gente finalizar no gol. Tivemos situações reais de gol, mas não tivemos, no terço final, a capacidade e a eficiência. - analisou.

Alexandre Mendes e Marcão durante o jogo entre Fluminense e GV San José, pela Sul-Americana (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Agora, o Time de Guerreiros terá que justificar a alcunha para garantir a classificação em primeiro lugar, já que os resultados da rodada tiraram o Flu da liderança do grupo. Quem ocupa a ponta agora é o Once Caldas, com nove pontos, enquanto o clube das Laranjeiras tem sete. Com isso, o duelo da última rodada da fase de grupos, no Maracanã, será decisivo.

- O Fluminense é time grande, tem que pensar grande. Nós criamos uma situação e vamos resolvê-la. Nós temos dois jogos dentro de casa e com o apoio da nossa torcida, com certeza nós vamos conseguir reverter e classificar que é o nosso objetivo. Hoje, através do nosso planejamento, foi um time que não vem jogando junto, não tinha muito conjunto. Mas mesmo assim, a gente poderia sair daqui no mínimo com a vitória. Em relação ao Maracanã, a gente tem a certeza, pelos jogos que nós temos feito, que podemos concretizar essa classificação.