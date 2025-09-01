O Fluminense ficou em branco no ataque na partida contra o Santos, neste domingo (31), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca não conseguiu concluir nenhuma jogada ao gol adversário, repetindo uma situação que não ocorria há pouco mais de dois meses, desde 25 de junho, no duelo contra o Mamelodi Sundowns, pelo Mundial de Clubes.

A partida marcou um empate sem gols e evidenciou dificuldades do Tricolor em criar oportunidades claras. Com Santi Moreno e Lucho Acosta como novidades entre os titulares, o time encontrou problemas para desenvolver jogadas ofensivas efetivas.

Renato Gaúcho comentou na coletiva após o jogo sobre a estratégia e o desempenho da equipe. O técnico negou que tenha recuado o time de forma precoce e explicou as substituições realizadas durante o segundo tempo. Segundo ele, as mudanças foram motivadas pelo desgaste físico de alguns atletas e pela necessidade de reforçar a defesa diante das investidas do Santos.

- Chega um determinado momento que você tem que saber sofrer. O Santos começou a empurrar a gente lá para trás, alçando bolas na área. Coloquei Igor Rabello faltando sete ou oito minutos antes que eu tomasse um gol de bola parada, que acabei tomando, mesmo com ele em campo. Foi para impedir isso - explicou Renato.

O treinador também destacou que o Fluminense não possui titular absoluto, reforçando que o grupo é rotacionado conforme o cansaço e a necessidade tática. Ele justificou a escalação de Santi Moreno e Lucho Acosta, ressaltando que a adaptação do colombiano ao grupo está em andamento e que todos os jogadores têm oportunidade de atuar.

Como fica o Fluminense?

O empate deixa o Fluminense fora do G-6, mas Renato valorizou o ponto conquistado fora de casa, considerando o desgaste acumulado da equipe. O Tricolor agora terá quatro dias de folga, retornando aos treinos na sexta-feira (5), focando na recuperação física e mental antes do próximo compromisso, contra o Bahia, pela Copa do Brasil.

Apesar do desempenho ofensivo abaixo do esperado, o treinador destacou a postura do time, mantendo a atitude e a concentração mesmo diante da pressão do adversário, evidenciando a necessidade de ajustes para que o Tricolor volte a criar oportunidades claras nas próximas partidas.