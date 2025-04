O meia Paulo Henrique Ganso voltou a treinar com o restante do elenco nesta semana e já está relacionado para o duelo do Fluminense que acontece logo mais, às 16h (de Brasília), contra o RB Bragantino, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado do diagnóstico da miocardite, a presença do jogador entre os titulares, no entanto, não está confirmada.

O camisa 10 do Fluminense ainda não entrou em campo nesta temporada. Portanto, a provável escalação do time tem: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Lima; Canobbio, Arias e Cano.

Renato comenta retorno do meia

O técnico Renato já havia sinalizado em sua última coletiva, concedida na sexta-feira (4), que iria avaliar a necessidade da presença do atleta para não pular possíveis etapas e atrapalhar, assim, o retorno oficial do jogador.

- Em primeiro lugar, vamos recuperar ele 100%. Um jogador interessante, muito inteligente, acima da média. Indpendentemente da posição que ele for jogar, é sempre importante ter um jogador desse no grupo e dentro de campo, porque é um líder. Falar com o fisiologista, com o preparador físico, conversar com ele para ver como ele está se sentindo e, a partir daí, dentro do possível, começar a usá-lo - disse o treinador.

Veja a lista de relacionados

GOLEIROS: Fábio, Gustavo Ramalho e Vitor Eudes

LATERAIS: Guga, Renê e Samuel Xavier

ZAGUEIROS: Freytes, Ignacio, Manoel, Thiago Santos e Thiago Silva

MEIO-CAMPISTAS: Facundo Bernal, Hércules, Jhon Arias, Lezcano, Lima, Martinelli, Nonato e Ganso

ATACANTES: Agustín Canobbio, Everaldo, Germán Cano, Keno e Kevin Serna

