Thiago Silva responde se Renato teve culpa e explica falhas em eliminação do Fluminense

O Fluminense foi eliminado da Sul-Americana nesta terça-feira (23) após empate por 1 a 1 com o Lanús, no Maracanã, no jogo de volta das quartas de final. Nos minutos finais da partida, a torcida tricolor direcionou críticas ao técnico Renato Gaúcho. Questionado se concorda com os protestos vindos das arquibancadas, o capitão Thiago Silva preferiu não apontar o dedo.

— Eu não sou de concordar ou não concordar. Sempre quando tem uma eliminação de alguma competição que a gente tem uma expectativa grande, cai para cima de alguém. Eu nunca fui e não sou essa pessoa de ficar apontando o dedo, dizer "esse está errado, aquele está errado". Quando se perde, perdem todos. O nome dele (Renato) foi citado, mas a gente se sente como se fosse com a gente também, porque quem joga somos nós — disse o zagueiro ao "Paramount".

Thiago ainda analisou as falhas do Tricolor no empate por 1 a 1. Na ida, o Lanús venceu por 1 a 0 com gol originado em contra-ataque.

— Nós não fizemos um segundo tempo da expectativa aquela que a gente tinha. Infelizmente, o que me chateia é a situação de a gente estar ganhando de 1 a 0 e tomando contra-ataque, tomando transições, sabe? É isso que a gente tem que corrigir para os próximos jogos, porque nesse tipo de jogo eliminatório, você toma um contra-ataque de transição da forma que foi… E eu já tinha cartão amarelo, não podia nem parar de jogar se não era o expulso. A gente tomou gol em transição, o que não é o que a gente esperava pra hoje — completou.

Fábio aponta problemas do Fluminense

O goleiro Fábio atribuiu o resultado ruim no Maracanã ao nervosismo da equipe tricolor. Segundo ele, o Fluminense ficou ansioso em buscar o resultado e acabou se atrapalhando.

— Ficamos um pouco ansiosos, com a gana já de querer fazer o segundo gol, e não encaixou. Numa bola boba, a gente tomou um contra-ataque, eles fizeram uma boa jogada e conseguiram fazer o gol. Aí começa o desespero, porque a gente precisava de um gol, e o tempo vai passando. Agora é assumir as responsabilidades e focar no Brasileiro. A gente tem um mês agora para fazer o nosso melhor dentro do brasileiro, jogo a jogo, e no fim de semana a gente vai fazer o nosso melhor para conseguir o resultado.

