Fluminense enfrenta o Vitória, mas tem cabeça presa no Lanús

O Fluminense volta a campo neste sábado (20), às 16h, no Barradão, para enfrentar o Vitória pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação tricolor viajou para Salvador na sexta-feira (19), mas a prioridade do clube é evidente: o foco está no duelo de terça-feira (23), no Maracanã, contra o Lanús, pela volta das quartas de final da Sul-Americana. Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, o Tricolor precisará reverter a desvantagem diante de sua torcida.

A escalação para encarar o Vitória ainda é uma incógnita. Existe a possibilidade de Renato Gaúcho repetir o que fez contra o Corinthians e poupar praticamente todos os titulares que vêm sendo utilizados nas Copas. No entanto, o mau momento no Brasileirão abre margem para uma formação mista, já que a equipe precisa somar pontos para afastar o risco de entrar em crise no torneio nacional.

Além da indefinição em relação aos nomes, pesa também o fator mental. Enquanto o Vitória joga com todas as atenções voltadas para o Brasileirão, lutando contra a zona de rebaixamento, o Fluminense estará com a cabeça na decisão de terça-feira (23). É inevitável que o elenco tricolor pense no Lanús, mas, ao mesmo tempo, a partida contra o Vitória pode ser determinante para a trajetória do clube no campeonato.

Uma vitória daria tranquilidade e afastaria o Flu da parte de baixo da tabela, oferecendo fôlego para encarar a sequência de jogos decisivos. Já um tropeço em Salvador pode significar um cenário delicado: risco de se complicar no Brasileiro e, caso não consiga a classificação na terça, ficar apenas com a Copa do Brasil, que só terá jogos em dezembro.

Renato Gaúcho costuma repetir que o Fluminense disputa três competições. Mas, no Brasileirão, a impressão é de que a equipe tem jogado apenas para cumprir tabela, enquanto as Copas recebem a atenção máxima. Diante do Vitória, o Tricolor terá de mostrar que também entra em campo no torneio nacional para vencer, não apenas para administrar prioridades.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Júlio Fidelis (Guga), Igor Rabello, Ignácio e Renê (Fuentes); Martinelli (Bernal), Hércules e Lima (Acosta); Serna (Keno), Canobbio (Soteldo) e Cano