RELEMBRE OS CONFRONTOS



> Em 2018, o Fluminense recebeu o Palmeiras que viria a ser campeão nacional e conquistou uma vitória por 1 a 0 com gol do lateral-direito Gilberto aos 43 minutos da etapa inicial. Na partida, o goleiro Julio César foi responsável por duas grandes defesas no primeiro tempo, e uma curiosidade é que Felipe Melo e Diogo Barbosa, atualmente no Tricolor, defendiam o Verdão naquele período.



> Em 2019, o Tricolor conquistou a vitória por 1 a 0 com gol de Marcos Paulo. Na jogada, o atacante recebeu uma bola pela esquerda e tentou um cruzamento de canhota, mas a bola morreu no fundo das redes. Naquele jogo, o Flu contava com peças que estão no atual elenco, como Ganso, Yony González e Daniel.



> Na 2ª rodada do Brasileirão 2020, o Palmeiras abriu o placar com Luiz Adriano em uma jogada polêmica por conta de uma suposta falta na origem da jogada do zagueiro Victor Hugo sobre Fred. No entanto, o Fluminense chegou ao empate ainda no primeiro tempo com Evanílson em um duelo com poucas oportunidades claras.



> Em 2021, o Palmeiras abriu o placar com um golaço de Dudu em um primeiro tempo de muito domínio do time de Abel Ferreira. Mas Yago Felipe tratou de empatar a partida na volta do intervalo e virar o jogo aos 42 minutos do segundo tempo. John Kennedy ainda carimbou uma bola no travessão nos minutos finais.



> No ano passado, o Verdão abriu um placar com um golaço de bicicleta de Rony, mas o Time de Guerreiros empatou com gol de Manoel de cabeça. No segundo tempo, Cano e Ganso ainda pararam na trave, que salvaram o Palmeiras de uma derrota na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.