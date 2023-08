CONFIRA OS 10 MAIORES PÚBLICOS DO FLUMINENSE NO NOVO MARACANÃ:



1- Fluminense x Olimpia - Libertadores 2023 (Quartas de final) - 64.047 presentes

2- Fluminense 2x1 Ceará - Campeonato Brasileiro 2022 (16ª rodada) - 63.707 presentes

3- Fluminense 5x1 River Plate - Libertadores 2023 (3ª rodada) - 62.505 presentes

4- Fluminense 2x0 Argentinos Juniors - Libertadores 2023 (Oitavas de final) - 61.396 presentes

5- Fluminense 2x2 Fortaleza - Copa do Brasil 2022 (quartas de final) - 60.833 presentes

6- Fluminense 2x2 Corinthians - Copa do Brasil 2022 (semifinal) - 58.203 presentes

7- Fluminense 1x1 Corinthians - Copa Sul-Americana 2019 (quartas de final) - 57.703 presentes

8- Fluminense 1x0 The Strongest - Libertadores 2023 (2ª rodada) - 52.419 presentes

9- Fluminense 1x2 Vitória - Campeonato Brasileiro 2014 (3ª rodada) - 50.687 presentes

10- Fluminense 1x1 Sporting Cristal - Libertadores 2023 (6ª rodada) - 50.683 presentes