Com André na zaga, o Fluminense perdeu altura na defesa, já que Marlon tem 1,83m e o volante 1,76. No segundo gol do Vasco, Alexsander marcava Vegetti, que conseguiu se desvincular do marcador e marcar para o cruzmaltino. O terceiro gol não saiu pelo alto, mas se originou por uma falha de André, que bate cabeça com Guga e Gabriel Pec aproveitou a falha para marcar.