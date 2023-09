O meia Lima não escondeu sua frustração com o fato do Fluminense ter saído de campo derrotado por 4 a 2 para o Vasco. Em entrevista na zona mista do Nilton Santos ao final do duelo válido pela vigésima-terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 45 reconheceu que a equipe pecou no decorrer da partida.