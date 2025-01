O Fluminense anunciou nesta quinta-feira (9) a contratação de Renê, lateral-esquerdo que estava livre no mercado após deixar o Internacional ao fim da última temporada. O jogador de 32 anos assinou vínculo válido até o fim de 2026 após realização de exames médicos no CT Carlos Castilho.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: Canobbio é liberado para assinar com o Fluminense

Renê foi revelado pelo Sport em 2012 e estava há três temporadas no Colorado. Pelo clube gaúcho, somou 123 partidas com dois gols marcados. Antes, teve passagem marcante pelo rival do Flu, o Flamengo, onde atuou por cinco anos e fez parte da conquista da Libertadores de 2019, além de dois Campeonatos Brasileiros. Agora, o lateral defenderá a equipe das Laranjeiras.

- Estou muito feliz e motivado. O Fluminense é um grande clube, que tem pela frente um ano com campeonatos muito difíceis, mas com objetivos muito grandes. Já estou me ambientando, fui muito bem recebido. Agradeço a todos e espero ser muito feliz aqui com essa camisa tão pesada - disse o lateral-esquerdo.

continua após a publicidade

Reforço em posição carente

A lateral esquerda é uma posição de necessidade do Fluminense atualmente. Com a rescisão de Marcelo no início de novembro e a não renovação de Diogo Barbosa - que já foi anunciado pelo Fortaleza -, o Tricolor conta apenas com Gabriel Fuentes e Esquerdinha no elenco. Assim, a chegada de Renê traz equilíbrio e experiência para o setor.

O Flu já tem seis reforços confirmados até aqui. Além de Renê, o clube já havia anunciado o zagueiro Juan Freytes, os atacantes Paulo Baya e Joaquín Lavega, o volante Hércules (24) e o goleiro Marcelo Pitaluga.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense