Fluminense anuncia contratação de lateral colombiano

Gabriel Fuentes com a camisa do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 19:42 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (2), último dia de janela de transferências, a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, que vem do Junior Barranquilla, da Colômbia. O jogador de 27 anos assinou vínculo em definitivo com o Tricolor até agosto de 2028.

Segundo o portal ge, o Time de Guerreiros pagou ao Junior US$ 1,2 milhão (R$ 6,6 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do atleta. Ele chega para reforçar o Flu no Brasileirão, mas não poderá disputar a Copa Libertadores, pois já atuou pela equipe colombiana no mata-mata desta edição.

Forte ofensivamente, Fuentes participou de gol e assistência no torneio continental deste ano, além de ter bom tempo de desarme e velocidade. Pouco construtor, é um lateral de agredir o fundo de campo e invadir a área adversária.

Ao site oficial do Flumienense, o reforço falou em felicidade e gratidão pela oportunidade de atuar pelo clube. Além disso, comentou que assistiu a partida contra o São Paulo no último domingo (1º), e celebrou a vitória.

- Estou muito feliz e agradecido a Deus pela grande oportunidade de estar em um clube tão grande como é o Fluminense. Estou ansiosa para poder estar em campo e dar o melhor de mim. Meu desejo é dar muitas alegrias a essa equipe e à torcida, que merece muito. Assisti ao jogo de ontem (domingo) e foi maravilhoso ver o ambiente e a grande vitória. Estou feliz de estar aqui - disse Gabriel Fuentes.

