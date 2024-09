Estádio do Fluminense receberá nome de Marcelo

Marcelo beija escudo do Fluminense na camisa (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 18:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (2) que o Estádio Vale das Laranjeiras, em Xerém, passará a se chamar Estádio Marcelo Vieira, em homenagem ao lateral-esquerdo. A oficialização do novo nome do local acontecerá em solenidade na próxima quinta-feira (5).

Xerém é casa das categorias de base do Tricolor, onde o camisa 12 se formou como jogador de futebol. Além de Marcelo, família, amigos e convidados do craque estarão presentes. Os times de base de várias categorias e do futebol feminino do clube também estarão no evento.

O lateral-esquerdo chegou ao Fluminense aos 13 anos de idade. Passou pelas equipes infantil, juvenil e júnior, e morou nas instalações do CT Vale das Laranjeiras. Subiu ao profissional em 2005, com 17 anos, antes de se transferir ao Real Madrid. Em 2023, retornou ao Tricolor e conquistou Carioca, Libertadores e Recopa Sul-Americana.

Além da homenagem ao camisa 12, o centro de treinamento das categorias de base do Flu passou por reformas. Além de reparos estruturais, novas pinturas com graffitis assinados pelos artistas plásticos Marcelo Ment e JC. T são novidades no local.

