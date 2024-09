Mano explica contratação surpreendente do Fluminense: ‘Tem que ser criativo’

FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC







02/09/2024

Após vencer o São Paulo por 2 a 0, na noite deste domingo (1), o Fluminense respirou na tabela do Brasileirão. Apesar disso, os torcedores, ainda preocupados com o rebaixamento, questionaram o investimento da equipe na contratação do volante Victor Hugo, de 20 anos.

Na coletiva de imprensa pós-jogo, Mano Menezes explicou o acerto do Tricolor com o atleta. A contratação de Victor Hugo pelo Fluminense foi de empréstimo até junho de 2025 com opção de compra por parte do Tricolor.

— Victor Hugo é uma dessas oportunidades que procuro aproveitar. Ao longo da minha carreira, sempre achei jogadores um pouco desconhecidos. Eles só são desconhecidos até se tornarem conhecidos. Futebol é assim. Futebol brasileiro é muito rico. A gente tem que ser criativo e achar jogadores. Ele é jovem, tem todas as qualidades para evoluir aqui com a gente, assim como chegaram outros jogadores mais para trás. O clube fez um empréstimo aí sem custo, então vai ficar aí um ano para que a gente talvez consiga dar esse salto que todos querem e que muitas vezes na nossa carreira a gente conseguiu fazer, e espero fazer com o Victor Hugo. Ele tem todas as condições – disse.

