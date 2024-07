Fluminense anuncia a contratação de Nonato

Nonato é o novo reforço do Fluminense (Foto: Divulgação/Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 12:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense anunciou o retorno do meia Nonato. O jogador chega por empréstimo com opção de compra junto ao Santos e assinou com o Tricolor por dois anos.

Nas primeiras palavras como novo reforço do Fluminense, Nonato externou a felicidade por voltar ao Tricolor. Além disso, o meia está empolgado por trabalhar com o técnico Mano Menezes.

Fui muito bem acolhido por todos, muita gente com quem eu tinha trabalhado na minha primeira passagem. Estou muito feliz, orgulhoso de voltar para cá, um lugar onde me sinto em casa e desde a primeira vez que pisei já senti uma conexão diferente. Hoje me sinto muito bem e muito preparado para ajudar nos desafios que a gente vai ter pela frente. Estou muito empolgado para ajudar meus companheiros, o Mano (Menezes) no que ele precisar de mim. Quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui — disse Nonato

Esta é a segunda passagem de Nonato pelo Fluminense. Pelo Tricolor, o meia vestiu a camisa em 55 jogos entre os anos de 2021 e 2022. Ao todo, o jogador fez quatro gols e deu seis assistências.

🗒️ FICHA TÉCNICA:

Nome completo: Gustavo Nonato Santana;

Data e local de nascimento: 03/03/1998, São Paulo (SP);

Posição: meio-campo;

Último clube: Santos.