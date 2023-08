Após a vitória do Olimpia sobre o Sportivo Luqueño, pela 8ª rodada do Torneio Clausura do Paraguai, Chiqui Arce começou a projetar o duelo contra o Fluminense, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O treinador acredita que a partida será diferente no Defensores del Chaco.