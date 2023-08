Nas oitavas de final, o Flamengo foi advertido pela Conmebol também pelo estado do campo do Maracanã no jogo contra o Olimpia. Apesar do processo, o Rubro-Negro só recebeu multa pelo uso de sinalizadores. Ainda na fase de grupos, o Atlético-MG foi condenado a pagar 10 mil dólares, cerca de R$ 49 mil reais, pelas condições do gramado no Mineirão.