Fluminense abre mão de atacar o Lanús no segundo tempo e perde com gol no fim

O Fluminense perdeu para o Lanús por 1 a 0 nesta terça-feira (16), em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O único gol do jogo foi marcado por Marcelino Moreno. Os times voltam a se enfrentar na terça-feira da semana que vem (23), no Maracanã, para decidir vaga na semifinal.

O Fluminense competitivo apareceu no segundo tempo. Mais uma vez o time mostrou um nível de entrega e concentração acima no mata-mata desde os primeiros minutos de jogo. A entrega não resultou em chances claras de gol, mas o Tricolor foi superior no primeiro tempo.

Quando o Lanús conseguia levar perigo, era porque Marcelino Moreno teve liberdade demais para pensar, mas isso aconteceu pouco. Quem mais teve dificuldade com o meia foi Guga, mas o lateral era ajudado por Martinelli e Hércules.

Os dois volantes eram os principais responsáveis pelos melhores ataque do Tricolor também. Nas pontas, Serna e Canobbio não conseguiram agredir os argentinos, o que concentrou os ataques do Flu pelo meio.

Na segunda etapa o panorama mudou. O Fluminense abriu mão de atacar o adversário e viu o Lanús assumir o controle da posse. A baixa qualidade técnica dos jogadores do time argentino não permitiu que o Tricolor sofresse durante o jogo, mas com as linhas baixas e sem gana para marcar, o Flu também não atacou.

A atitude parece ter castigado o Fluminense. Após cobrança de escanteio, aos 44 do segundo tempo, o Lanús saiu em velocidade no contra-ataque, invertendo rapidamente a bola da direita para a esquerda até cruzar na linha de fundo. A defesa não conseguiu afastar a bola, que sobrou no pé de Marcelino Moreno marcar.

O que vem por aí para o Fluminense?

Fluminense e Lanús voltam a se enfrentar na terça-feira da semana que vem (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes disso, o Tricolor vai até Salvador, enfrentar o Vitória no sábado (20), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão.

✅ Ficha técnica

LANÚS 1 X 0 FLUMINENSE

Quartas de final (ida) – Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: terça-feira, 16 de setembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio La Fortaleza, Buenos Aires (ARG);

🥅 Gols: Marcelino Moreno - 44'/2T (LAN)

🟨 Cartões amarelos: Bernal (FLU)

🟥 Cartões vermelhos: –

LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)

Losada; Pérez (Méndez), Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo, Segovia (Aquino) e Salvio; Castillo (Bou) e Marcelino Moreno.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga (Fidelis), Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli (Bernal) e Nonato (Acosta); Canobbio, Serna (Soteldo) e Everaldo (Cano).