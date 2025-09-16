menu hamburguer
Opção de Renato Gaúcho em Lanús x Fluminense gera incômodo: ‘Teimoso’

Tricolor saiu atrás em confronto das quartas de final da Sul-Americana

Renato Gaúcho à beira do campo durante Fluminense x Lanús, pela Sul-Americana (Foto: Luis ROBAYO / AFP)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/09/2025
23:23
O Fluminense perdeu para o Lanús por 1 a 0, nesta terça-feira (16), na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, torcedores do tricolor se decepcionaram com opções do treinador Renato Gaúcho ao longo da partida.

As principais reclamações dos torcedores foram baseadas em torno da presença de jogadores no time titular e de substituições promovidas por Renato Gaúcho. Os principais alvos de críticas foram os atacantes Everaldo e Soteldo, além do volante Bernal.

Dos três citados anteriormente, apenas o venezuelano entrou durante a partida. Ele saiu do banco de reservas para entrar no lugar de Kevin Serna, aos 71 minutos. Veja abaixo a repercussão entre os torcedores.

