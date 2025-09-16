Opção de Renato Gaúcho em Lanús x Fluminense gera incômodo: ‘Teimoso’

O Fluminense perdeu para o Lanús por 1 a 0, nesta terça-feira (16), na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, torcedores do tricolor se decepcionaram com opções do treinador Renato Gaúcho ao longo da partida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As principais reclamações dos torcedores foram baseadas em torno da presença de jogadores no time titular e de substituições promovidas por Renato Gaúcho. Os principais alvos de críticas foram os atacantes Everaldo e Soteldo, além do volante Bernal.

Dos três citados anteriormente, apenas o venezuelano entrou durante a partida. Ele saiu do banco de reservas para entrar no lugar de Kevin Serna, aos 71 minutos. Veja abaixo a repercussão entre os torcedores.