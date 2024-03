Fernando Diniz se irrita com críticas após eliminação do Fluminense no Carioca: ‘Falsos tricolores’

Copiar Link

Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 do Fluminense diante do Flamengo neste sábado (16), no Maracanã, pelo Carioca, e se irritou com críticas de torcida e imprensa. O treinador elogiou a partida da equipe e confrontou opiniões divergentes. Em resposta que começou com o posicionamento de Marquinhos, o técnico tricolor desafou e comentou outras mudanças já feitas no time.

- Marquinhos entrou para ter mais agressividade. Tentamos tudo que podíamos para deixar o time agressivo e solidário. O Flu foi solidário, com fome e corajoso. Esses três grandes jogadores voltaram hoje e fizeram falta semana passada. Não foi aquilo simplista e quase idiota que Ganso e Renato Augusto não podem jogar juntos. Isso irrita. Aliás, hoje, para aqueles que gostam e ficam deformando opinião do torcedor, monte de problema no jogo passado, e vão no mais fácil. Hoje ninguém tem coragem de falar que colou ponta na lateral, volante na zaga, outro volante na zaga, outro atacante na lateral, mais um atacante no Renato Augusto - afirmou Diniz.

Fernando Diniz durante Flamengo x Fluminense pelo Carioca (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

- Esperam a carniça dar errado para falar. Ninguém tem personalidade pra falar que isso aqui está errado e sustentar. Mesmo jeito que falaram ano inteiro que não podiam jogar Felipe Melo e Marcelo ano passado. Ficam assim criando tipo de coisa. Tudo falso tricolor com blogzinho, achando que tá fazendo muito sucesso - continuou o treinador.

- Tem que ter mais respeito. Quem era a favor hoje do Marquinhos na lateral? Isso é um câncer do futebol, comentarista de resultado, engenheiro de obra pronta. Vida ruim, sem firmeza, coragem... Aí vem falar em nome da torcida. Ainda bem que tem a torcida, muita gente reconhece o que faz em campo e não passa pelo crivo, essa membrana de blog e imprensa.

- Muita gente que vê e assiste. Assim vocês tentam, ficam tentando arrumar crise. Muita gente faz isso, quer que afunde, ganhar like. Pega coisa mais consistente, mais ética e moral. Depois quer vir aqui e ficar fazendo aproximação, fazer pergunta bonitinha. Agora tem que falar. É a vida da gente. Semana inteira assistindo e trabalhando pra achar solução que vocês acham na maior facilidade, pegar Ganso e Renato Augusto. Se puderem levem mais a sério. Esse é o time que temos e tenho orgulho de hoje - finalizou sobre o assunto.

Fernando Diniz também falou sobre a atuação do Fluminense no empate diante do Flamengo. O treinador elogiou o desempenho da equipe e analisou o confronto com o rival. Ele destacou a parte tática do time e o poder defensivo do adversário.

- Partindo do jogo de hoje, o time foi muito competitivo, corajoso e solidário. Taticamente a equipe foi bem, marcou muito bem, contra um adversário que tem uma defesa muito difícil de ser vazada. Faltou conseguirmos furar mais vezes a defesa do Flamengo. Mas é uma defesa difícil de ser furada. Mas não é só para nós. Vai ser para todos os adversários. Eles estão há quantos jogos sem sofrer gols? Nós tivemos chances. Vamos ter que melhorar em todos as frentes, mas é um processo natural. A gente trabalha muito para que as coisas aconteçam. Espero que os jogadores usem essa última semana de trabalho como uma grande entrada para a temporada.

Confira outras respostas de Fernando Diniz durante a entrevista coletiva pós-jogo contra o Flamengo:

- Fizemos um primeiro tempo horroroso, na semana passada, contra o Flamengo. O Flamengo não mudou a postura hoje. Quem mudou foi o Fluminense. Vimos que tínhamos que fazer mais. E vamos continuar buscando melhorar daqui para frente.

- Se o André tivesse jogado na semana passada no lugar do Renato Augusto, ele não ia fazer milagre. Não teria feito muita diferença. O André já jogou em outros jogos em que o Fluminense jogou muito mal. Mas ele é um dos grandes destaques do nosso time há muito tempo. Tínhamos três jogadores de seleção no ano passado. Perdemos o Nino e jogamos sem o André no último jogo. É claro que esses jogadores fazem falta. O André é um cara que faz mais de uma função. Contar com ele é sempre muito bom. Mas não foi só a volta dele que mudou. Fizemos muitas mudanças para esse jogo. Vamos aprendendo a ganhar e ser competitivo de novo. Hoje voltamos a ser muito competitivos. E temos que ser assim para ganhar coisas maiores.