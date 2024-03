André evita falar sobre sequência ruim do Fluminense em clássicos: ‘Somos campeões da Libertadores’

André em ação pelo Fluminense contra o Flamengo (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 23:48 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense chegou a 13 clássicos sem vitória, após o empate em zero a zero com o Flamengo, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Na saída de campo, o volante André falou com a imprensa e não gostou de pergunta de repórter da Bandeirantes sobre a sequência ruim do Tricolor contra os rivais cariocas. Segundo o volante, a imprensa deveria falar dos títulos conquistados pelo clube recentemente.

- Vocês estão falando tanto que a gente vem de 13 clássicos sem vencer, mas vocês esquecem que nós somos os atuais bicampeões do estadual, da Taça Guanabara, acabamos de ser campeões da Libertadores, fomos campeões da Recopa - afirmou o jogador.

- Vocês falam muito do lado negativo, acho que vocês deveriam falar mais do trabalho que está sendo construído. O Diniz assumiu o time em 2022 na zona do rebaixamento e terminou em terceiro lugar. Vocês deveriam falar mais do lado positivo - completou, fazendo uma retrospectiva do trabalho tricolor.

Fato é que a sequência de 13 clássicos sem vencer é a pior da história do Fluminense. O empate diante do Flamengo marcou a eliminação da equipe no Campeonato Carioca e, com isso, o Tricolor terá três semanas até seu próximo compromisso, na estreia da Libertadores, em abril.

