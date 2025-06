Inteligência artificial crava resultado de Fluminense x Borussia Dortmund; veja

O Mundial de Clubes da Fifa começou no último sábado (14) com jogos muito movimentados, e alguns com vários gols. Nesta terça-feira (17), o Fluminense faz sua estreia na competição, e o Lance! perguntou para a IA do WhatsApp quanto vai ser o jogo.

Fluminense e Borussia Dortmund se enfrentam às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York (EUA), em jogo válido pelo Grupo F, do Mundial de Clubes. Segundo a Meta IA, os torcedores do Tricolor sairão felizes com o resultado.

"Em Fluminense x Borussia Dortmund, o Tricolor chega com um bom histórico recente, não tendo perdido nos últimos seis jogos, enquanto o Borussia Dortmund teve uma temporada irregular. Dada a forma atual, o clube das Laranjeiras parece ter ligeira vantagem, mas como é um jogo de alto nível, qualquer resultado é possível" escreveu a IA.

A IA também cravou o placar e os goleadores da partida.

"Fazer um palpite de placar é sempre um desafio, mas vamos lá: considerando as características das duas equipes, um palpite razoável poderia ser 2 a 1 para o Fluminense. Os gols da partida serão marcados por Everaldo e Cano, do Fluminense, e Brandt, do Dortmund. No entanto, lembre-se de que no futebol tudo pode acontecer!", completou.

Confira as informações do jogo entre Fluminense x Borussia

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X BORUSSIA

MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: Terça-feira, 17 de junho de 2025, às 13 (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey

📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv, Cazé TV, Disney+ e DAZN

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)

🚩 Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)

🖥️ VAR: A definir.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna, Jhon Arias e Germán Cano. (Técnico: Renato Gaúcho)

BORUSSIA: Gregor Kobel; Niklas Süle, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Julian Brandt e Karim Adeyemi; Serhou Guirassy. (Técnico: Niko Kova)