Em noite pouco inspirada, o Fluminense deu sequência à preparação para o Mundial de Clubes de forma negativa. Recebendo o Grêmio no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor acabou sendo derrotado por 3 a 2, com direito a show e doblete de Luis Suárez em sua despedida. Em coletiva após o duelo, o técnico Fernando Diniz analisou o confronto.