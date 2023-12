Sem grandes pretensões, nenhuma das duas equipes optou por fazer grandes pressões no adversário no início, mas o Grêmio teve maior controle. As grandes oportunidades vieram com belos voleios de Suárez e Marcelo, mas ambos foram sobre o gol. Porém, em infelicidade, Rodrigo Ely colocou o braço na bola dentro da área. Jhon Arias cobrou a penalidade com muita categoria, deslocando Caíque e inaugurando o marcador. Na reta final da primeira etapa, em contra-ataque, Suárez recebeu com campo aberto, limpou Fábio e colocou no fundo das redes. Ainda houve tempo para Everton Galdino, em sua especialidade, bater de média distância e acertar o canto do arqueiro, virando o confronto.