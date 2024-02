- O Sampaio Corrêa soube jogar com uma proposta defensiva para explorar os contra-ataques. Deu muito trabalho. Todos os jogadores se comprometeram a marcar, ficaram em uma linha baixa com pouco espaço para a gente entrar. Goleiro deles também fez defesas bem difíceis. No primeiro tempo, poderíamos ter circulado a bola com agressividade. No segundo tempo, melhoramos com a qualidade do Renato. Vi que o jogo possibilitava colocar mais gente na frente para criar chances e sair com a vitória.