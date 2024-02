Na segunda etapa, Fernando Diniz começou a fazer substituições e deixar o Time de Guerreiros mais ofensivo. Após um início devagar, a equipe começou a pressionar após a parada técnica e chegou ao gol com Germán Cano aproveitando cruzamento, dominando e batendo com a perna esquerda para estufar as redes do adversário e balançar as redes pela segunda vez na competição.