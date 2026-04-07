Fábio, do Fluminense, se torna o jogador mais velho a jogar a Libertadores

Com 45 anos, 6 meses e 7 dias, Fábio entrou em campo para Deportivo La Guaira e Fluminense e se tornou o jogador mais velho a disputar uma partida Copa Libertadores desde 1960. O veterano superou o goleiro boliviano Luis Galarza, que em 1995 atuou com 44 anos, 2 meses e 19 dias pelo Bolívar-BOL.

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Além disso, Fábio iguala o lateral-direito Marcos Rocha como o brasileiro com mais edições disputadas da competição sul-americana (13) e se aproximará de mais um recorde. Atualmente, com 110 jogos disputados, Fábio é o 3º com mais partidas na história do torneio, atrás do ex-goleiro paraguaio Ever Almeida (113 jogos) e do argentino Franco Armani, goleiro do River Plate-ARG, que em 2026 não vai disputar a Libertadores. Fábio tem a chance de se tornar o recordista de jogos na Libertadores ainda nessa fase de grupos.

Veja o levantamento feito no Superscore, aplicativo de estatísticas e placares.

Jogadores mais velhos a disputar um jogo na Copa Libertadores (1960-2026):

45 anos, 6 meses e 7 dias - Fábio (Brasil) - La Guaira-VEN x Fluminense (7/4/2026) 44 anos, 2 meses e 19 dias - Luis Galarza (Bolívia) - Sporting Cristal 7 x 0 Jorge Wilstermann-BOL (17/3/1995) 43 anos, 11 meses e 30 dias - Roque Santa Cruz (Paraguai) - Libertad-PAR 0 x 0 River Plate-ARG (15/8/2025) 43 anos, 11 meses e 21 dias - José F. Nieto (Venezuela) - Dep. Italchacoa-VEN 0 x 0 Dep. Táchira-VEN (27/10/1999) 43 anos, 7 meses e 16 dias - Leao Butrón (Peru) - Nacional-URU 2 x 0 Alianza Lima-PER (22/10/2020) 43 anos - Zé Roberto (Brasil) - Barcelona-EQU 1 x 0 Palmeiras (6/7/2017) 42 anos, 9 meses e 19 dias - Mondragón (Colômbia) - Cerro Porteño-PAR 3 x 2 Deportivo Cali-COL (9/4/2014) 42 anos, 6 meses e 24 dias - Daniel Vaca (Bolívia) – Boca Juniors-ARG 3 x 0 The Strongest-BOL (27/5/2021) 42 anos, 5 meses e 28 dias - Carlos Salazar (Venezuela) - Zamora-VEN 0 x 1 Boston River-URU (17/2/2023) 42 anos, 5 meses e 28 dias - José R. Contreras (Venezuela) - Estudiantes de Mérida-VEN 3 x 2 Univ. Los Andes-VEN (16/9/1998)

Brasileiros com mais participações na Libertadores (1960-2026):

[13] - Fábio (goleiro) e Marcos Rocha (lateral-direito) [11] - Everton Cebolinha (atacante), Fábio Santos (lateral-esquerdo), Mayke (lateral-direito) e Réver (zagueiro) [10] - Bruno Henrique (atacante), 10 - Danilo (meia), 10 - Dudu (atacante), 10 - Felipe Melo (volante), 10 - Weverton (goleiro) e 10 - Willian (atacante)

Mais jogos disputados na Libertadores (1960-2026):

113 - Ever Almeida (Paraguai) 112 - Franco Armani (Argentina) 110 - Fábio (Brasil) 110 - Enzo Pérez (Argentina) 107 - Sergio Aquino (Paraguai) 100 – Weverton (Brasil) 98 – Nacho Fernández (Argentina) 96 - Lucas Pratto (Argentina) 96 - Vladimir Soria (Bolívia) 95 - Arrascaeta (Uruguai) 95 - D'Alessandro (Argentina) 95 - Martín Silva (Uruguai)

Acompanhe AO VIVO a estreia do Fluminense na Libertadores de 2026

O caminho rumo à Glória Eterna começa para o Fluminense. Nesta jornada de abertura do Grupo C da Conmebol Libertadores, o Tricolor das Laranjeiras viaja até a Venezuela para enfrentar o Deportivo La Guaira. Em um grupo equilibrado, que ainda conta com a altitude do Bolívar (Bolívia) e o Independiente Rivadavia (Argentina), somar pontos fora de casa é crucial. Assista ao jogo no Lance!

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La Guaira e Fluminense estão no grupo C da Conmebol Libertadores, que também conta com Bolívar (Bolívia) e Independiente Rivadavia (Argentina). O Deportivo La Guaira está na sua 4ª edição de Conmebol Libertadores. O clube se classificou para a competição por ser o melhor colocado no Campeonato Venezuelano do ano passado. Atualmente, a equipe venezuelana está em segundo lugar com 20 pontos conquistados em 10 partidas no torneio nacional. O líder é a Universidad Central, que tem dois pontos a mais.