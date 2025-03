Volta Redonda e Fluminense se enfrentam neste domingo (9), às 18h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), em jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca. Confira as escalações dos times para o confronto.

Com a segunda melhor campanha da primeira fase, o Volta Redonda enfrenta um grande desafio após a derrota por 4 a 0 para o Fluminense no jogo de ida. Para avançar à final, o time precisará vencer por uma diferença de quatro gols, beneficiando-se da vantagem de sua campanha superior na etapa anterior.

Apesar de uma proposta para vender o mando de campo e levar a partida ao Maracanã, a diretoria do Voltaço optou por jogar ao lado de sua torcida. Para o duelo deste domingo, o técnico Rogério Corrêa conta com elenco completo e nenhuma baixa confirmada.

O Voltaço, que fez a segunda melhor campanha da primeira fase, entra em campo com: Jean; Henrique Silva, Bruno Barra, Fabricio e Sanchez; Pierre, Robinho, PK e Chay; MV e Bruno Santos.

A equipe de Mano Menezes pode perder por até três gols de diferença que garantirá sua vaga na final do Campeonato Carioca. Com semanas de jogos intensas e atuando com força máxima, o Time de Guerreiros pode optar por mudar a estratégia visando a decisão do estadual. Nos últimos dias, o Fluminense viveu decisões para entrar no G-4 da Taça Guanabara e ter a chance de disputar o título, além de dois confrontos únicos que valiam classificação e dinheiro pela Copa do Brasil.

Assim, o técnico Mano Menezes escalou a equipe com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Otávio, Hércules, Arias, Serna, Keno e Eve.

