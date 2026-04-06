Escalação do Fluminense: Zubeldía tem time decidido para estreia na Libertadores

O Fluminense estreia nesta terça-feira (7) na Libertadores 2026 contra o Deportivo La Guaira, da Venezuela, em Caracas. Para o confronto, Zubeldía tem o time quase completo. O argentino conta com o retorno de Canobbio da seleçao do Uruguai e de Acosta, suspenso no Brasileirão. Bernal e Nonato seguem fora por lesão.

continua após a publicidade

➡️ Presidente da CBF revela meta ousada em reunião sobre liga no Brasil: 'Uma das três principais do mundo'

Contra o Coritiba, neste sábado (4), Zubeldía teve que preservar quase todos os titulares. Canobbio, que retornou sobrecarregado da Data Fifa, nem viajou, assim como Acosta, que cumpriu suspensão. Samuel Xavier também ficou fora da relação, mas por controle de carga. Outros titulares como John Kennedy, Savarino, Renê e Jemmes ficaram no banco de reservas. Freytes, Martinelli e Hércules foram os únicos que iniciaram a partida. Os dois volantes, no entanto, tinham limitação de minutagem.

Para a estreia na Libertadores o argentino conta com o time quase completo. Apenas Bernal e Nonato, entre os principais nomes, seguem afastados pelo Departamento Médico.

continua após a publicidade

Escalação

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy

Fluminense fará representação na CBF após anulação de gol contra o Coritiba

O Fluminense protocolará uma representação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para contestar a anulação do gol de Kevin Serna durante o empate por 1 a 1 com o Coritiba. A partida ocorreu no último sábado (4), no Couto Pereira, em confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A diretoria do Fluminense baseia a sua reclamação na alegação de falta de critério por parte do árbitro gaúcho Rafael Rodrigo Klein na condução da partida. O sentimento de insatisfação nos bastidores do clube foi agravado pelo impacto direto do resultado na tabela de classificação, já que a anulação do lance impediu uma possível vitória, resultado esse que colocaria o Tricolor Carioca na liderança provisória do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Zubeldía em treno do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)Fluminense treina esta manhã no CT Carlos Castilho. FOTOS: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.



