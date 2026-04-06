O SUV Jeep Compass do atacante John Kennedy, do Fluminense, foi roubado neste sábado (4) no Méier, Zona Norte do Rio de Janeiro. A Polícia Militar recuperou o automóvel horas depois no Complexo do Lins. A PM localizou o carro sem placa quando o automóvel dentro da comunidade. O homem que dirigia o carro roubado foi abordado pela polícia.

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O condutor afirmou aos policiais que havia ido até a comunidade para recuperar o automóvel a pedido de John Kennedy. Um representante do atleta compareceu à unidade policial e confirmou a versão apresentada pelo homem aos oficiais.

Carro roubado não estava com John Kennedy

O atacante do Fluminense não estava no veículo no momento do crime. O carro estava emprestado a um amigo do atleta, que estava acompanhado do pai durante o roubo. Nenhuma das duas vítimas ficou ferida.

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No momento do crime, John Kennedy estava no Paraná, para o jogo entre Fluminense e Coritiba. Por conta disso, o estafe do jogador preferiu não se pronunciar sobre o assunto e entende que o problema já foi solucionado.

SUV Jeep Compass do atacante John Kennedy, do Fluminense (Foto: Reprodução)

Como foi Coritiba x Fluminense?

Em um jogo franco no segundo tempo, Coritiba e Fluminense ficaram no empate por 1 a 1 na noite deste sábado (4), em Curitiba. Tiago Cóser marcou para os donos da casa, enquanto John Kennedy empatou para os visitantes, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão.

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Com o resultado, o Fluminense caiu uma posição, e com 20 pontos ocupa a terceira colocação na tabela. O Coritiba, por sua vez, ocupa provisoriamente a sexta colocação, com 15. O tricolor carioca volta a campo na terça-feira (7), a partir das 19h (de Brasília), quando encara o Deportivo La Guaira, em Caracas, pela primeira rodada da Libertadores. Os paranaenses, por sua vez, terão a semana livre.