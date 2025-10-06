O presidente Mário Bittencourt comemorou a vitória do Fluminense por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, no último sábado (4), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado marcou mais uma boa atuação da equipe de Luis Zubeldía, que chegou a 38 pontos e subiu para a sétima colocação na tabela.

Nos bastidores da partida, o dirigente destacou a boa sequência recente do Tricolor e o foco na busca por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

— As pessoas esquecem, né? A gente ganhou do Vitória, ganhou do Botafogo, empatou com o Sport e ganhou hoje. Nos últimos quatro jogos, em 12 pontos, nós fizemos 10. Se a gente mantiver esse ritmo, nós vamos bater G-4, tá? Com humildade, com muita humildade, com muita coisa pela frente. Trazer a torcida de volta pra nós, encher o estádio e conquistar o primeiro objetivo nosso, que é classificar pra Libertadores. Depois de ser campeão da Copa do Brasil, a gente pode coroar o nosso ano, que vocês merecem pra caramba. Vamos descansar e parabéns mais uma vez. E obrigado pela vitória. Muito obrigado — disse o presidente nos bastidores, em vídeo divulgado pela FluTV.

O que vem por aí para o Fluminense?

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Mirassol, na quarta-feira (8), às 21h (de Brasília). Os times se enfrentam para cumprir um jogo adiado do Brasileirão. O Tricolor decide vaga na final da Copa do Brasil somente em dezembro, após o fim do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco.