Escalação do Fluminense contra o San José tem Ganso titular e time alternativo Renato Gaúcho decide poupar jogadores do Tricolor no duelo pela segunda rodada da Sul-Americana

Técnico do Fluminense, Renato Gaúcho chega ao Maracanã para partida contra o San José (Foto: Lucas Merçon / FFC)