Em jogo marcado por forte chuva, Bahia vence Fluminense de virada, pelo Brasileirão

Cauly marcou o gol da vitória do Bahia sobre o Fluminense, pela 2ªrodada do Brasileirão (Renan Oliveira/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 00:29 • Salvador (BA)

O Bahia venceu o Fluminense por 2 a 1, pela 2ª rodada do Brasileirão, na Fonte Nova. O Time de Guerreiros abriu o placar com Germán Cano, mas os mandantes viraram com gols de Caio Alexandre e Cauly.

Com o triunfo, o Bahia chegou a sua primeira vitória na competição e ocupa parcialmente a 8ª colocação. Por outro lado, o Fluminense segue com apenas um ponto e está na 14ª colocação.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Na etapa inicial, Jhon Arias roubou uma bola de Santiago Arias no campo de ataque e serviu Cano, que estufou as redes com apenas três minutos de jogo. A partida foi paralisada por conta da forte chuva e do estado ruim do gramado da Fonte Nova. Na volta, o Bahia voltou pressionando, teve uma boa oportunidade com Ademir, que parou em defesa de Fábio, mas Caio Alexandre anotou um golaço em uma finalização de fora da área.



Na segunda etapa, o Bahia voltou melhor e se aproximando da virada. Aos 15 minutos, Cauly foi acionado por Jean Lucas, driblou Manoel e bateu para marcar um belo gol. Fernando Diniz tentou colocar o Fluminense mais para frente com substituições, mas que surtiram pouco efeito. Os mandantes não conseguiram aproveitar os contra-ataques devido aos espaços na defesa do Time de Guerreiros.

📆 O QUE VEM POR AÍ?



No sábado (20), o Fluminense encara o Vasco, pela 3ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Por outro lado, o Bahia também tem um clássico contra o Vitória, no domingo (21), no Barradão.

Jogo foi paralisado no primeiro tempo por conta do campo ruim (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)