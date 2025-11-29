Os sócios do Fluminense vão às urnas neste sábado (29), no Salão Nobre das Laranjeiras, para escolher o presidente que comandará o clube no triênio 2026/27/28. A eleição ocorre das 8h às 17h e será realizada em urnas eletrônicas cedidas pelo TRE-RJ, com urnas de papel para situações específicas. O Lance! reúne abaixo todas as orientações para o tricolor que pretende participar do pleito.

Documento necessário

Para votar, o sócio precisará apresentar um documento oficial de identidade com foto, expedido por órgão público competente, com fé pública em território nacional.

Quem pode votar

Estão aptos a votar os sócios que estiverem regularizados até o dia da eleição e que cumpram os seguintes requisitos:

Ter 16 anos ou mais; Fazer parte do quadro social há pelo menos um ano completo e ininterrupto; No caso do Sócio Futebol, estar adimplente há pelo menos dois anos completos e ininterruptos; Pertencer a um dos seguintes planos: Arquiba 75%, Arquiba 75% Toda Terra, Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+ ou Maraca+ Família.

O Fluminense é um dos poucos clubes do país em que o sócio-torcedor tem direito a voto, desde que cumpra as regras de tempo mínimo e adimplência.

Quem não pode votar

Ficam impedidos de votar:

Sócios Honorários, Temporários, Correspondentes, Especiais, Atletas-Adjuntos e familiares previstos nos artigos 102 e 103 do Estatuto;

Sócios dos planos Sub-12, Guerreiro, Guerreiro Toda Terra e Arquiba Raiz;

Sócios excluídos do quadro por falta de pagamento de três mensalidades, contínuas ou alternadas.

Regularização de pendências

Os associados que estão com pagamentos atrasados poderão regularizar a situação para exercer o direito ao voto através de pagamento em dinheiro ou cartão de débito. A regularização da situação financeira perante o clube, com o pagamento de todo e qualquer valor em aberto, somente à vista, em dinheiro ou cartão de débito, faz com que o sócio adquira condição de voto. Neste caso, o sócio realizará seu voto através de cédula de papel, na urna localizada no Salão Nobre.

Trajes e conduta

Não será permitida a entrada no local de votação sem camisa ou com trajes de banho;

É proibido utilizar celular, câmeras ou qualquer equipamento de gravação no espaço de votação;

Boca de urna é proibida em toda a área do clube.

Funcionamento do clube

A sede funcionará normalmente apenas para sócios, sem venda de convites;

Museu, parque infantil e Restaurante Dom Hélio estarão fechados;

O estacionamento ficará indisponível para sócios, reservado apenas a funcionários credenciados.

Como será a votação

O Fluminense utilizará 22 urnas eletrônicas fornecidas pelo TRE-RJ (17 para uso e cinco reservas), além de três urnas de papel, uma delas exclusiva para pessoas com mobilidade reduzida.

O Ministério Público designará um promotor para acompanhar a eleição.

Candidatos

Duas chapas disputam o comando do clube:

Número 20 – "Clube que orgulha o Brasil"- candidato Mattheus Montenegro e vice Ricardo Tenório.

Número 30 – "O Fluminense tem pressa"- candidato Ademar Arrais e vice Adyr Tourinho.

Além da presidência e vice, o voto definirá os 50 conselheiros efetivos e 50 suplentes do Conselho Deliberativo para mandato de três anos.

