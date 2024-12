Em carta, presidente do Fluminense diz que irá transformar o clube em SAF

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, escreveu uma carta de Natal para os torcedores do clube, por meio de comunicado enviado ao e-mail dos sócios. No texto, o dirigente voltou a reforçar o desejo de transformar o Tricolor em SAF (Sociedade Anônima de Futebol).

continua após a publicidade

➡️ Fluminense realiza a contratação mais cara da história do clube

Na mensagem, Mário enfatiza que o objetivo principal dele no clube é reconstruir o Fluminense. Para isso, considera que a SAF seja um meio viável com responsabilidade e sem riscos.

Pretendemos, sim, avançar no modelo de criação de uma sociedade anônima do Futebol (SAF). Ela será criada em ambiente de total transparência, sempre com total responsabilidade. Nosso compromisso é não colocarmos em risco os destinos de uma instituição de 122 anos. Isso está e estará sempre acima de tudo Mário Bittencourt, sobre a SAF do Fluminense

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Mandato de Mário no Fluminense

O mandato de Mário termina no final de 2025, após seis anos no cargo. No ano passado, o Fluminense contratou o banco BTG para realizar um estudo sobre a viabilidade de transformar o clube em SAF. Desde então, o Tricolor tem buscado potenciais investidores. Inicialmente, o presidente era favorável a manter o controle do futebol sob o clube. No entanto, em sua última coletiva, contou que está aberto também a investidores que desejem ter supervisão do Fluminense a partir da compra.

continua após a publicidade

Mário Bittencourt em 2022 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Carta de Natal de Mario Bittencourt

Agradecimento e análise de 2024

"Esta é uma mensagem de reconhecimento e agradecimento a todos os sócios que se mantiveram apoiando o Fluminense nesse período difícil pelo qual passamos em campo. O ano de 2024 foi um dos mais desafiadores de nossa história recente e, certamente, um dos mais complexos desde que assumimos a direção do clube. Perde, em termos de dificuldade, apenas para o ano de 2019, quando vivemos situação semelhante sem que tivéssemos, naquele momento, a estrutura de gestão que conseguimos colocar de pé nos primeiros anos – e que muito nos ajudou. Desta vez, nosso desempenho no Campeonato Brasileiro nos colocou diante de decisões de correção dificílimas, da necessidade de medidas internas profundas, que foram implementadas com o campeonato em curso."

2023

"Nosso trabalho foi além de corrigir os erros cometidos no início da temporada, rever algumas contratações que não surtiram o efeito desejado e equívocos em algumas decisões, que nos levaram a uma escolha de elenco menos estruturada do que nos anos anteriores. A verdade é que o calendário de 2023 só terminou para nós na vitória contra a LDU em fevereiro de 2024 e foi tudo muito rápido e decidido com pouco tempo de avaliação, muito em razão do calendário apertado e de um clube que não está entre os maiores e mais robustos orçamentos do futebol brasileiro. Tudo isso foi visto, reconhecido e novos rumos foram desenhados com a maturidade necessária."

continua após a publicidade

Esportes olímpicos e Xerém

"Apesar dos contratempos, seguimos sendo vitoriosos em diversas outras frentes. Destaco especialmente os títulos conquistados pelas categorias de base, por nossas atletas do futebol e do vôlei. Fomos Campeões Brasileiros e da Copa do Brasil com a equipe Sub-17. Nossas crias do Sub-13 derrotaram os meninos do Manchester City na Arábia Saudita. Ganhamos a Copa São Paulo de Futebol Feminino pela primeira vez na história e voltamos a ser campeões estaduais de Vôlei Feminino sobre nosso maior rival."