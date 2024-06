Presidente do Fluminense confirma choro após saída de Diniz: ‘Rompimento doloroso’

(FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 12:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt se pronunciou sobre a saída de Fernando Diniz e indicou quem assumirá o cargo de técnico do clube. Em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, Mário se mostrou emocionado e falou de término de relacionamento. Além disso, abriu as portas para uma possível volta do técnico no futuro e relembrou o título da Libertadores conquistado em 2023.

Sobre a decisão de demitir Diniz

- Sou torcedor e presidente. Uma posição difícil ter que tomar uma decisão. Mas a vida é feita de rompimentos dolorosos. Não significa que um dia a gente não vai resgatar a relação com o Fernando à frente, mas nesse momento era preciso romper. A vida traz rompimentos pessoas, de pessoas que nos deixam, falecem, relacionamentos terminam entre amigos, de forma amorosa. Tem que ficar o que a gente construiu. Foram dois anos e dois meses de muito sucesso, uma história muito bonita, deu certo a relação entre Fluminense e Diniz. Foi um dos fatores que fez a gente ganhar o título mais bonito da história do Fluminense até aqui - explicou Mário Bittencourt.

E concluiu, falando sobre a relação dos jogadores com o técnico.

- A gente construiu essa relação. Eu sempre falei com ele sobre o futebol. A gente nunca se encontrou além do campo. Sou amigo de todos que trabalham comigo, mas não impede de eu ter que tomar decisões que sangram no coração. A gente deu o mesmo abraço que em 2019, talvez com outra carga emocional. Choramos muito. Resolvemos a parte burocrática que ficou boa para todo mundo e ele pediu para se despedir de todos. Eu participei e vi uma das cenas mais bonitas que vi no futebol de jogadores e renomados e os que estão começando chorando. O choro foi muito de que a gente sabe que deu muito certo, a gente queria, mas não estava dando. Tenho certeza que essa relação de amor...não tem ódio nenhum. Foi um momento muito lindo. A partir de hoje, a gente tem que virar a página para a gente voltar a ganhar jogo,

Marcão assume o comando

O Fluminense já tem técnico para a continuidade da temporada. Confirmado por Mário Bittencourt, Marcão, membro da comissão permanente do clube, comandará o Tricolor até o fim do Campeonato Brasileiro. Técnico substituirá Fernando Diniz, demitido nesta segunda-feira (24), a partir do jogo contra o Vitória, às 19h de quinta-feira (27), no Maracanã.

