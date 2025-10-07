Novo xodó do Fluminense já superou Messi e Almada

O meia argentino Lucho Acosta vive bom momento no Fluminense e começa a se firmar como uma das principais peças do time sob o comando de Luis Zubeldía. Com atuações consistentes e participações diretas em gols, o jogador de 31 anos tem mostrado o talento que o consagrou no futebol norte-americano antes de chegar ao Brasil.

Zubeldía explica: Ganso e Acosta podem jogar juntos no Fluminense?

Acosta foi eleito Melhor Jogador da MLS (MVP) em 2023, quando superou nomes como Lionel Messi e Thiago Almada na votação promovida pela liga dos Estados Unidos. Na ocasião, o argentino liderou o FC Cincinnati à conquista do Supporters’ Shield — troféu concedido à equipe de melhor campanha na temporada regular — com 17 gols e 14 assistências, desempenho que o colocou entre os principais atletas da história recente da competição.

Revelado pelo Boca Juniors, Lucho Acosta construiu carreira sólida na América do Norte, com passagens por DC United, Cincinnati, Atlas (MEX) e FC Dallas. Ao todo, acumula mais de 270 partidas, 77 gols e 120 assistências na MLS. Em agosto de 2025, deixou o Dallas e acertou transferência com o Fluminense, em negociação avaliada em cerca de US$ 4 milhões (R$ 22 milhões, na cotação da época).

No clube carioca, Acosta assumiu rapidamente papel de protagonismo após a chegada de Zubeldía. O jogador se destacou na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, no último sábado (4), contribuindo na criação de jogadas e reforçando o setor de meio-campo, que vinha carente de um articulador desde as ausências de Ganso, por lesão, e Arias, vendido ao futebol europeu.

Com o Fluminense em evolução sob o comando de Zubeldía e de olho em uma vaga na próxima edição da Libertadores, Lucho Acosta se consolida como um dos principais nomes da equipe e uma das contratações de maior impacto da janela do meio do ano no Brasil.

