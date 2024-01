Depois do Benfica, o atleta foi emprestado ao Al-Gharafa, do Catar, onde viveu sua fase com os melhores números. Em 31 jogos, foram sete gols e 10 assistências. O jogador chegou ao Botafogo ainda em 2022, mas fez apenas 14 jogos e dois gols. Na temporada seguinte, Gabriel desfalcou o Alvinegro por lesão no meio da temporada, mas terminou o ano com bons números para um volante - como atuava no Botafogo. Foram 34 jogos, dois gols e cinco assistências.