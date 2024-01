Em 2021, ele retornou do empréstimo e enfim teve espaço no Grêmio. Foram 22 jogos, com três gols e três assistências, até chamar a atenção do futebol norte-americano. O Seattle Sounders pagou US$ 2,5 milhões (R$ 12,8 milhões na cotação atual) para contratá-lo. Nos Estados Unidos, realizou 65 partidas, com seis gols marcados.



⚽ Comparação com Keno



O jogador especulado no Fluminense tem sido comparado com o atual camisa 11, Keno. Nos números, os dois tiveram temporadas similares em 2023.



Em 53 jogos, Keno marcou cinco gols e deu 13 assistências. Léo Chu finalizou o ano pelo Seattle com oito assistências e os mesmos cinco gols, mas em 39 partidas.



💰 Alvo do Fluminense



O Tricolor busca reforçar o elenco e se ver livre do "cobertor curto" com o qual a equipe sofreu em alguns momentos de 2023. No período em que Keno esteve lesionado, Fernando Diniz precisou alterar o esquema tático do time com a entrada de Lima, que é um meia com menos características ofensivas.