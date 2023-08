EM 2022:



> Olímpia 2x0 Fluminense - Na 3ª Eliminatória da Libertadores, o Tricolor venceu o jogo de ida por 3 a 1, mas perdeu a volta no Paraguai por 2 a 0 e o jogo foi para os pênaltis. Nas cobranças, Willian Bigode e Felipe Melo desperdiçaram as duas primeiras cobranças, enquanto André converteu, mas o time foi eliminado.



> Fluminense 1x1 Flamengo - No segundo jogo da final do Carioca, Germán Cano teve a oportunidade de colocar o Flu em vantagem após o Flamengo sair na frente, mas o Tricolor empatar. No entanto, o argentino parou em defesa de Hugo Souza.



> Fluminense 0x0 Club Atlético Unión - Na fase de grupos da Sul-Americana, Fred teve a oportunidade de dar a vitória ao Fluminense, mas desperdiçou um pênalti nos acréscimos da segunda etapa e o confronto terminou empatado por 0 a 0.



> Fluminense 3x2 Vila Nova - No jogo de volta da 3ª Eliminatória da Copa do Brasil, o Fluminense estava perdendo por 2 a 0, mas Ganso marcou um gol de pênalti que deu início a reação do Tricolor



> Santos 2x2 Fluminense - No primeiro pênalti para o Fluminense no Brasileirão 2022 marcado na 20ª rodada, Ganso anotou o gol de empate quando o Alvinegro vencia o duelo por 1 a 0



> Fluminense 2x2 Fortaleza - No jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Fortaleza abriu 2 a 0, mas o Fluminense iniciou a reação com um gol de pênalti de Ganso



> Fluminense 2x2 Corinthians - Logo no início do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Tricolor teve um pênalti a seu favor e Ganso abriu o placar do jogo



> Flamengo 1x2 Fluminense - Na vitória sobre o Flamengo no returno do Brasileirão 2022, Ganso abriu o placar para o Fluminense em cobrança de pênalti



> Atlético-GO 3x2 Fluminense - Na 30ª rodada do Brasileirão, o Fluminense inaugurou o placar contra o Dragão com um gol de pênalti convertido por Jhon Arias



> Fluminense 2x2 Botafogo - No último pênalti para o Time de Guerreiros em 2022, o Botafogo havia aberto 2 a 0, mas Ganso descontou o marcador com um cobrança no fundo das redes



Concretizados: 8

Desperdiçados: 4